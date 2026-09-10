Beach Sprint Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık kampı Çanakkale'de sürüyor

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Beach Sprint Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık kampı Çanakkale'de sürdürülüyor.

Federasyonun 2026 faaliyet programında yer alan şampiyonanın hazırlık kampı, Çanakkale Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 5 kadın ve 5 erkek olmak üzere kampta toplam 10 milli sporcunun yanı sıra 5 antrenör yer alıyor.

Kamp 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA