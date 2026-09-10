Haberler

Beach Sprint Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık kampı Çanakkale'de sürüyor

Beach Sprint Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık kampı Çanakkale'de sürüyor
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Beach Sprint Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık kampı Çanakkale'de sürdürülüyor.

Türkiye Kürek Federasyonunca düzenlenen Beach Sprint Avrupa Şampiyonası'nın hazırlık kampı Çanakkale'de sürdürülüyor.

Federasyonun 2026 faaliyet programında yer alan şampiyonanın hazırlık kampı, Çanakkale Güzelyalı Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 5 kadın ve 5 erkek olmak üzere kampta toplam 10 milli sporcunun yanı sıra 5 antrenör yer alıyor.

Kamp 12 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır

Erdoğan ile görüşen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
Kirada ezber bozan liste! Türkiye'nin en ucuz 15 ili belli oldu

Türkiye'nin en ucuzları belli oldu: Kiranın sudan ucuz olduğu şehirler
Real Madrid'i karıştıracak Arda Güler-Mourinho iddiası! Sebebini duyurdular

Real'i karıştıracak Arda-Mourinho iddiası! Sebebini de duyurdular

Yol kenarındaki kamyonet, ekipleri alarma geçirdi! Gerçek ise apayrı çıktı

Yol kenarındaki kamyonet, ekipleri alarma geçirdi! Gerçek apayrı çıktı
Alihan Kuriş soruşturmasında kritik gelişme! Almanya'dan yardım istendi

Süleymancılar dosyası o ülkeye uzandı! Türkiye'den kritik hamle
Menderes Belediyesi soruşturması büyüyor! Cinsel içerikli mesajların ardından avukata gözaltı

Başkanla cinsel mesajları çıkan isme gözaltı! Mesleği şoke ettti
Bedeli çok ağır oldu! 540 bin liralık kavga

Bu kavganın bedeli çok ağır oldu