Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 11. sezonunda Galatasaray ve Trabzonspor yer alacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye'den Galatasaray ile Trabzonspor yer alacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) 2026-2027 sezonuna normal sezondan doğrudan katılacak 30 kulübün yanı sıra, 32 takımlı normal sezonda kalan iki bilet için eleme turu turnuvalarında mücadele edecek 24 kulübü açıkladı. Türkiye'den Galatasaray MCT Technic ve Trabzonspor doğrudan normal sezona katılacak olup, Manisa Basket ve Denizli Basket eleme turlarında mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne başvuru süreci, 19 Haziran'da sona ererken, toplam 61 kulüp organizasyonda yer almak için başvuruda bulundu.

Organizasyonun 11. sezonunda 16 ülke şampiyonu yer alacak. Bu takımlardan dokuzu normal sezona doğrudan katılacak: ALBA BERLIN (Almanya), Spartak Office Shoes (Sırbistan), ERA Nymburk (Çekya), Cibona (Hırvatistan), Windrose Giants Antwerp (Belçika), Falco KC Szombathely (Macaristan), FC Porto (Portekiz), Legia Warszawa (Polonya) ve Sabah BC (Azerbaycan).

Normal sezona doğrudan katılacak 30 takım arasında üç kulüp ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu takımlar BK KVIS Pardubice, Trabzonspor ve FC Porto olacak.

Yeni sezon başladığında AEK BC, organizasyonun 11 sezonunun tamamında yer alan tek kulüp olacak.

Doğrudan katılacak ilk 30 takım belli oldu

Normal sezona doğrudan katılacak ilk 30 takım şöyle:

Rytas Vilnius (Litvanya, son şampiyon), Asisa Joventut (İspanya), UCAM Murcia (İspanya), Surne Bilbao (İspanya), Unicaja (İspanya), ALBA BERLIN (Almanya), BMA365 Bamberg Baskets (Almanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya), Juventus Utena (Litvanya), Nanterre 92 (Fransa), Cholet Basket (Fransa), SIG Strasbourg (Fransa), AEK BC (Yunanistan), Peristeri Betsson (Yunanistan), Trabzonspor (Türkiye), Galatasaray MCT Technic (Türkiye), ERA Nymburk (Çekya), BK KVIS Pardubice (Çekya), Spartak Office Shoes (Sırbistan), Cibona (Hırvatistan), Legia Warszawa (Polonya), Pallacanestro Reggiana (İtalya), Pallacanestro Varese (İtalya), Igokea m (Bosna Hersek), Bnei Penlink Herzliya (İsrail), Hapoel Holon (İsrail), Sabah BC (Azerbaycan), Falco KC Szombathely (Macaristan), Windrose Giants Antwerp (Belçika) ve FC Porto (Portekiz).

Ulusal lig şampiyonları

Eleme Turu'nda mücadele edecek 24 kulüp ise iki ayrı turnuvaya ayrılacak. Her turnuvanın kazananı normal sezona katılma hakkı elde edecek. İlk turnuvada, normal sezonda temsil edilmeyen ülkelerden gelen sekiz şampiyon ve finalist takım yer alacak. Bu gruptaki takımlar şöyle:

BC Batumi 2010 (Gürcistan), Bakken Bears Aarhus (Danimarka), CSM CSU Raiffeisen Oradea (Romanya), Fribourg Olympic Basket (İsviçre), Landstede Hammers (Hollanda), Patrioti Levice (Slovakya), Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ve Salon Vilpas (Finlandiya).

İkinci turnuvada ise sıralamadaki en iyi 16 kulüp mücadele edecek. Bu gruptaki takımlar şöyle:

BC Vienna (Avusturya), BK Opava (Çekya), Dziki Warszawa (Polonya), Fitness First Wurzburg Baskets (Almanya), Lions de Geneve (İsviçre), Manisa Basket (Türkiye), Kolossos H Hotels BC (Yunanistan), Landau Lions (Azerbaycan), Manchester Basketball (Büyük Britanya), Promitheas Patras BC (Yunanistan), Rilski Sportist (Bulgaristan), Rio Breogan (İspanya), SL Benfica (Portekiz), RASTA Vechta (Almanya), VEF Riga (Letonya) ve Denizli Basket (Türkiye).

Eleme Turu turnuvaları 14-20 Eylül tarihlerinde oynanacak. Normal sezon ise 6 Ekim 2026'da başlayacak.

Normal Sezon grupları ve Eleme Turu turnuvalarının kura çekimi, 8 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi YouTube kanalından canlı yayımlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı