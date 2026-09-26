BBC kaynaklarına göre Manchester City 115 suçlamanın biri hariç tümünde suçlu bulundu

BBC'nin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Manchester City, Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla yöneltilen 115 suçlamadan biri hariç tümünden suçlu bulundu. Kulübün karara itiraz etmesinin beklendiği belirtiliyor. Premier Lig yönetimi konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.Bir sözcü, "Bu gizli bir süreç, hiçbir şekilde yorum yapmıyoruz" dedi.City ise davanın henüz sonuçlanmadığını savundu.Kulüp, açıklamasında "Premier Lig süreci, tamamlanması gereken önemli aşamalarla birlikte devam etmekte olup sıkı bir gizlilik kuralına tabi" ifadelerini kullandı. Ayrıca "Kulüp, Premier Lig yönetim kurulu ve idari kadrosunun taraflı etkilerden uzak, bağımsız, tarafsız ve adil bir düzenleyici olarak hareket edeceği varsayımıyla, sekiz yıl boyunca yasal süreçlere titizlikle riayet etmiştir" denildi. Kesinleşirse bu, İngiliz futbol tarihindeki en önemli kararlardan biri olacak ve üç yılı aşkın süredir ligin üzerinde bir gölge gibi duran davada önemli bir gelişmeye işaret edecek.Premier Lig, 2009-10 ile 2022-23 sezonlarını kapsayan finansal kural ihlali iddiaları nedeniyle Şubat 2023'te City'yi bağımsız bir komisyona sevk etmişti. Kulüp, usulsüzlük iddialarını sürekli reddetti.En ciddi iddialar arasında, City'nin 2009-10'dan 2017-18'e kadar her sezonda sponsorluk gelirleri dahil gelirlerin ve işletme maliyetlerinin "gerçek ve adil bir görünümünü" yansıtan doğru finansal bilgileri sunamaması yer alıyordu.Duruşmalar 16 Eylül 2024'te başladı ve yaklaşık üç ay sonra, 6 Aralık'ta sona erdi. Dava, Premier Lig Yargı Paneli'nin bağımsız başkanı tarafından atanan üç kişiden oluşan bağımsız bir komisyon tarafından görüldü. Ancak şimdiye dek çıkan kararla ilgili herhangi bir bilgi yoktu. Olası cezalar Şu anda, söz konusu kararın bağımsız kurul tarafından resmen kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Davayı görüp karara bağlayan kurulda kimlerin yer aldığı bilinmiyor, bu bilgi ancak yazılı karar metni yayınlandığında ortaya çıkacak.Disiplin kurulunun önünde tüm seçenekler mevcut. Bunlar arasında şunlar var: Bu durum, fiilen küme düşmeye yol açacak kadar ağır bir puan silme cezası sonucunda da gerçekleşebilir.City, 2012 ile 2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerini olduğundan yüksek gösterdiğinin tespit edilmesinin ardından 2020 yılında Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi'nden iki yıl men edilmişti. Ancak kulüp, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başarılı itirazla bu men cezasını kaldırtmıştı.Şeyh Mansur'a ait Abu Dhabi United Group'un kulübü 2008'de satın almasından bu yana City, sekiz Premier Lig şampiyonluğu, bir Şampiyonlar Ligi zaferi, dört FA Kupası ve yedi Lig Kupası kazandı.City, sezonun ilk beş maçının tamamını kazanarak Premier Lig'de zirveye yerleşti.Diğer kulüplerin finansal kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle sportif yaptırımlarla karşılaşmış olmaları, bu durumun önemini daha da artırıyor.Everton, Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı iki ayrı kez ihlal etmesi nedeniyle 2023-24 sezonunda toplam sekiz puan silme cezası alırken, Nottingham Forest da Mart 2024'te aynı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle dört puan kaybetti.Newcastle United, harcama kurallarına uyum sağlamak amacıyla 30 Haziran 2024'teki finansal raporlama son tarihinden önce oyuncu satışı yaparak olası yaptırımlardan kıl payı kurtuldu.City'ye yöneltilen suçlamalar çok daha kapsamlı ve 10 yılı aşkın bir süreyi kapsıyor. Bu da davayı ölçek bakımından emsalsiz kılıyor. Lig genelindeki avukatlar, kulüp yöneticileri ve taraftarlar bu konuda yıllardır bir karar çıkmasını bekliyordu.