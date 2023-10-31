Bayramiç Belediyesi Halı Saha Açılış Turnuvası Cumhuriyet Kupası Sonuçlandı

Bayramiç Belediyesi'nin organize ettiği Halı Saha Açılış Turnuvası Cumhuriyet Kupası, dün akşam yapılan maçlarla son buldu. Turnuvanın kazananı ' Bayramiç Orman' takımı oldu.

İlçeye yeni bir spor kompleksi kazandıran ve halı saha kısmını, Halı Saha Açılış Turnuvası Cumhuriyet Kupası ile hizmete açan Bayramiç Belediyesi güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 14 Ekim Cumartesi günü başlayan ve 20 takımın katıldığı turnuva, dün akşam 3'üncülük ve final maçıyla sona erdi.

Gecede Muradiye Çarşı Döner'i yenen Aysun Hobi 3. olurken, turnuvanın galibi Afrodit'i penaltılarla mağlup eden Bayramiç Orman oldu. Turnuvanın en centilmen takımı Pizza Villa seçilirken, gol krallığını Bülent Karpuz elde etti.

Dereceye girenlere ödüllerini, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, Meclis Üyesi Hasan Cem Atılgan, Bayramiç Belediyespor Kulüp Başkanı Metin Akıncı ve Bayramiç Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Yüksel takdim etti. Tüm takımları tebrik eden Başkan Uygun, "Çok güzel bir turnuva oldu. Gençlerimiz karşılaşmalara büyük ilgi gösterdi. Takımlarımız oldukça sportmence mücadele etti. Tüm takımlarımızı kutlar, mücadeleleri için teşekkür ederiz. Bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.