- Bayram Bektaş: "Çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" Spor Toto 1. Lig'in açılış maçını Altay ile oynayacak olan Samsunspor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, Altay'ı yenerek lige çok iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

- Bayram Bektaş : "Çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

SAMSUN - Spor Toto 1. Lig'in açılış maçını Altay ile oynayacak olan Samsunspor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, Altay'ı yenerek lige çok iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Ligin açılış maçında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Karadeniz temsilcisi Samsunspor, Altay hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenman sonrası takımın son durumu hakkında bilgi veren Bayram Bektaş, Altay maçındaki tek hedeflerinin maçtan galibiyetle dönmek olduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Altay maçının son hazırlıklarını yaptıklarına dikkat çeken Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rakibin de oynadığı hazırlık maçlarında iyice analiz ettik. Rakibin durumu ortada ancak, bizim asıl sahada ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bununda bilincindeyiz. Buna yönelik çalışıyoruz. Transferlerimiz geldi. Sağ bek Zeki, geldi. O da yıllarca Süper Lig forması giyen, takım kaptanıydı. Çok deneyimli bize mutlaka artı katacaktır. Birde forvetimiz geldi. Ancak onun antrenman eksikliği durumundan dolayı, ilk maç kadrosuna dahil edemeyeceğiz. Daha sonraki maçlarda forma giyecektir" dedi.

"Çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz"

Deplasmanda oynayacakları Altay maçından mutlak galibiyetle dönmek istediklerinin altını çizen Bektaş, "Son hazırlıklarımız maçı kazanabileceğimiz bütün parametreleri, detayları düşünerek, çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarda istekli ve arzulu. Çok iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Mutlak galibiyet beklentisi olan şehir ve taraftarımız var. Bizde en iyi şekilde, güzel bir oyunla Samsun'a galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum. İnşallah öyle olur" diye konuştu.

"Fırsat transferi her zaman olabilir"

Transferin bitmediğine de dikkat çeken Bektaş, "Fırsat transfer her zaman olabilir. Ancak biz mevkisel olarak yer mevkide az çok 2 eş değer oyuncumuz oldu. Bazı mevkilerde ise bu sayı 3. Ancak büyük bir ölçüde forvet ve sağ bek gelince zaten çok elzem bir ihtiyaç olmadığı taktirde bu şekilde olacak. Ekstra bir durum olursa o zaman bakarız" şeklinde konuştu.

Kırmızı-beyazlılarda lisansı çıkartılmayan forvet oyuncusu Tomane Mendes de akşam antrenmanında takımla birlikte çalıştı.