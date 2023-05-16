Bayraklılı atletizmciler yarı finalde

Bayraklı'dan 120 sporcunun katıldığı Taf Küçükler Atletizm Yarışması'nda atletler turnuvadan derecelerle ayrıldı. Başkan Serdar Sandal, "Bayraklı'nın lokomotifi sporda başarılarımız büyüyor. Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Taf Küçükler Atletizm Yarışması'na Bayraklı'dan katılan 120 sporcu, turnuvadan derecelerle ayrıldı. Spor yatırımları ve dereceleriyle İzmir'de fark göstererek milli takımlar düzeyinde sporcular yetişmesine önemli katkı sağlayan Bayraklı Belediyesi, spor dalındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede Halkapınar Seha Aksoy Atletizm Sahası'nda düzenlenen Taf Küçükler Atletizm yarışmasına katılan Bayraklılı gençler, 120 sporcu içinden dereceye girerek erkeklerde üçüncü, kızlarda dördüncü oldu. Grup müsabakalarından başarıyla ayrılan kız takımı, 27 Mayıs'ta düzenlenecek olan Taf küçükler Atletizm Yarışması yarı final müsabakalarında Bayraklı'yı temsil etme hakkı kazandı. İlçeyi gururlandıran başarılı sporcular hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

"Desteklemeye devam edeceğiz"

Bayraklı Belediyesi bünyesinde mücadele eden tüm sporcularımızı kutlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Elde ettikleri derecelerle ilçemizi gururlandırıyorlar. Bayraklı'nın çocuklarını her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Her zaman yanlarında olacağız. Görüyoruz ki; onlar da başarılarıyla bizi mutlu etmeye devam edecek" dedi. - İZMİR