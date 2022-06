Bayraklı'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Okulların kapanmasının ardından spor faaliyetlerine hız veren Bayraklı Belediyesi, yaz spor okullarının açılışını düzenledi. Keyifli gösteriler ile beğeni kazanan etkinlikte, başarılı sporculara ödülleri verildi. Yaz okullarının 4 bin 200 çocukla başlayacağı belirtildi.

Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen Yaz Okulları Açılış Töreni'ne 14 farklı branşta spor yapan bine yakın sporcu ve aileleri katıldı. Bale, jimnastik, tekvando, kick boks, karate, güreş, basketbol takımları ile özel gereksinimli sporcular, gösterileriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Renkli görüntülere sahne olan törende; güreşten 32, jimnastikten 16, atletizmden 33, Muay Thai'den 2, Kick Boks'tan 6, Badminton'dan 4, tekvandodan 18 ve özel gereksinimli 16 olmak üzere toplam 127 başarılı sporcu ile voleybol, futbol ve basketbol takımlarına ödüller verildi. Güreşte dünya şampiyonu olan Miraç Saraç ve Avrupa derecesi bulunan Milli Tekvandocu Faikcan Memiş yaptıkları konuşmada Belediye Başkanı Serdar Sandal'a teşekkür etti. Törene Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, oğlu Yağız Sandal, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Kulüp Başkanı Hamza Işık, yöneticiler, meclis üyeleri, muhtarlar ve Bayraklı Kent Konseyi Başkanı Ali Nuri Köse de katıldı.

"EĞİTİMDE, SPORDA, SANATTA BAYRAKLI FARK YARATACAK"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı, 10 yıl içinde sadece İzmir'in değil, her alanda Türkiye'nin kalbi olacak. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. Çocuklarımız, bizim desteklerimizle Bayraklı'ya daha fazla madalyalar getirecek ve Türkiye'de, dünyada Bayraklı'yı en iyi şekilde temsil edecekler. Tüm sporcularımızı ve eğitmenlerini kutluyorum. 14 ayrı branşta 828'i lisanslı, 3 bin 387 çocuk, 691 kadın, 122 özel gereksinimli olmak üzere yaz spor okullarına 4 bin 200 sporcu ile başlıyoruz. Bu Bayraklı ve İzmir için bir onurdur. Caddeleri, parkları, meydanları, sosyal tesisleriyle, hayatın her alanında öncü olacağız. Bunun için yeterli gücümüz var. Eğitimde, sporda, sanatta Bayraklı fark yaratacak" dedi.

"HER YERDE HER ZAMAN ELE ELE KOL KOLA OLACAĞIZ VE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞACAĞIZ"

Sandal, "2023 bütçemizde spora ayırdığımız payı 2 katına çıkaracağız. Üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğü, bayrağımız ve Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimiz. Burada anlaştıktan sonra her yerde her zaman ele ele kol kola olacağız ve başarıdan başarıya koşacağız" diye konuştu.

"ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Kulüp Başkanı Hamza Işık, "Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu büyük sorumluluk altında çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek ve doğru yönde ilerlemelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ANKA / Spor