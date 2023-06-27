Bayraklı Belediyesi Sporcuları İzmir İl Badminton Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı

İzmir'de sportif başarılarıyla fark yaratan Bayraklı Belediyesi'nde, sporcular başarılarını büyütmeye devam ediyor. Katıldıkları her turnuvadan derecelerle dönen başarılı sporcular, İzmir İl Badminton Şampiyonası'nda da 3 madalya kazandı. Başkan Serdar Sandal, "Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

İzmir'de sportif başarılarıyla fark yaratan Bayraklı Belediyesi'nde, sporcular başarılarını büyütmeye devam ediyor. Katıldıkları her turnuvadan derecelerle dönen başarılı sporcular, İzmir İl Badminton Şampiyonası'nda da 3 madalya kazandı. Başkan Serdar Sandal, "Tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü Çiğli Spor Salonu'nda 11 ve 13 yaş altı Badminton İzmir İl Şampiyonası düzenledi. Sporun her alanında elde ettiği başarılarla dikkat çeken Bayraklılı sporcular, bu turnuvada da 3 madalya kazandı. Müsabakalar sonucunda Bayraklılı badminton sporcusu Anıl Yamaç 13 yaş altı tek erkeklerde İzmir 2'ncisi, 11 yaş altı tek kadınlarda da başarılı sporcular Elif Balcı ve Nilay Dilbaz İzmir 3'üncüsü oldu. Bayraklılı sporcuların başarısı ailelerini ve eğitmenlerini gururlandırdı.

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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Spora ve altyapıya verdiğimiz önemin meyvelerini toplamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Emekleri, performansları için tüm sporcularımızı ve eğitmenlerini kutluyorum. Her zaman sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.