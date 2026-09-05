Haberler

Samsunspor, Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Samsunspor, Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Gineli milli forvet Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Gineli milli forvet Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Samsunspor, bu sezonun son transfer takviyesini forvet bölgesine yaptı. Kulüpten transferle alakalı yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Gineli milli forvet Mohamed Bayo ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 4 Haziran 1998 doğumlu Mohamed Bayo, futbol kariyerine Fransa'da Clermont altyapısında başladı. Kariyeri boyunca Clermont, Dunkerque, Lille, Le Havre, Antwerp ve Gaziantep FK formalarını giyen Bayo, güçlü fiziği ve golcü kimliğiyle ön plana çıktı. Gine Milli Takımı formasını da başarıyla terleten Mohamed Bayo'nun, tecrübesi ve hücum gücüyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Mohamed Bayo'ya Büyük Samsunspor ailemize hoş geldin diyor, Atatürklü armamız altında başarılarla dolu bir dönem diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bayo, geçen sezonu Gaziantep FK'da kiralık geçirip 32 maçta 15 gol, 3 asist yapmıştı. Gine Milli Takımı'yla da 22 maça çıkan Bayo, 7 gol atma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki ve 1,88 boyundaki Gineli santrfor, Marius Mouandilmadji ve Fatih Kaya ile birlikte Samsunspor'un ileri hattında görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri açıklarındaki kazada batan 'Tuğberk İmamoğlu' gemisi su altında görüntülendi

İşte Silivri açıklarında batan geminin deniz altındaki görüntüleri
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Tarih yazıyoruz! Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti

Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Erdoğan'ın mesajı gayet net
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı, şimdi para basıyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor

62. dakikada oyundan çıktı ama...! Bütün İspanya Arda'yı konuşuyor
Bursa'da hurdacı kavgası kanlı bitti: Ortağını baltayla öldürdü

Hurda için baltayı kafasına vurdu
İklim hedefleri finansmanla buluşuyor: COP31 öncesi İstanbul’da güçlü diyalog

İklim hedefleri finansmanla buluşuyor: COP31 öncesi İstanbul’da güçlü diyalog
38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak

Selahattin Demirtaş tarih vererek duyurdu: Tahliye olacak
Park halindeki otomobilde ölü bulundu: Yanında kalp ilaçları çıktı

Otomobilinde ölü bulundu! Torbadan çıkanlar yürek yaktı