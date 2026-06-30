Haberler

GSB İzmir spor okulları Bayındır'da törenle açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB İzmir Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılış töreni gerçekleştirildi. Törende, sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması ve engelsiz spor anlayışının önemi vurgulandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen GSB İzmir Spor Okulları ile GSB İzmir Engelsiz Spor Okullarının açılış töreni geniş katılımla gerçekleştirildi.

Açılış törenine Bayındır Kaymakamı Murat Mete, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Alsaç, ilçe protokolü, antrenörler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin desteklenmesi ve sporun toplumun her kesimine yaygınlaştırılması hedeflerine dikkat çekildi. Ayrıca engelsiz spor anlayışının önemine vurgu yapılarak, tüm bireylerin spor faaliyetlerine eşit şekilde katılımının teşvik edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaymakam Mete: "Spora erişim artacak"

Sporun birleştirici ve geliştirici yönünün ön plana çıktığı törende konuşan Bayındır Kaymakamı Murat Mete, ilçede spora erişimi artıracak bu önemli projenin hayırlı olmasını temenni etti. Organizasyonda emeği geçen kurum ve görevlilere teşekkür eden Mete, spor okullarına katılan tüm öğrencilere başarılı ve verimli bir eğitim dönemi diledi.

Hedef farklı branşlar

Yeni dönemde faaliyet gösterecek GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları ile Bayındır'da çocukların ve gençlerin farklı branşlarda spor yapma imkanına kavuşması hedefleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

81 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu

Tatil yolu faciayla bitti! Bir aile darmadağın oldu
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

Türk futbolunda kriz! Kulüpler istemedi, TFF "Değişmeyecek" dedi
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler