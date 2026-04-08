Haberler

Bayern Münih yenilgisi sonrası bütün ülke yine Arda'yı konuşuyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayern Münih’in Real Madrid’i 2-1 yendiği maçta Arda Güler’in ilk 11’de başlayıp yine 70’li dakikalarda oyundan alınması ve performansına dair farklı yorumlar yapılması İspanya’da gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, Real Madrid’i 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı. Mücadelede Arda Güler’in performansı ve oyundan çıkışı İspanya’da geniş yankı uyandırdı.

BAYERN AVANTAJI ALDI

Bernabeu’da oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Luis Diaz ve Harry Kane’in golleriyle 2-0 öne geçti. Real Madrid’in tek golü Kylian Mbappe’den gelirken, mücadele Alman ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ARDA GÜLER İLK 11’DE BAŞLADI

Real Madrid’de Arda Güler maça ilk 11’de başladı. Genç yıldızın özellikle maçın ilk bölümünde etkili paslarıyla dikkat çektiği ve gol pozisyonuna yaklaştığı belirtildi.

İSPANYOL BASINI İKİYE BÖLÜNDÜ

İspanyol basını Arda’nın performansı hakkında farklı yorumlar yaptı. Mundo Deportivo, milli futbolcunun takımın en iyi paslarını verdiğini yazarken, Sport ise 20. dakikadan sonra oyundan düştüğünü ve fiziksel olarak yetersiz kaldığını savundu. AS ve Marca da Arda’nın zaman zaman etkili olduğunu ancak maçın genelinde yalnız kaldığını vurguladı.

YİNE AYNI SENARYO

Mallorca maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da Arda Güler’in yaklaşık 70. dakikada oyundan alınması dikkat çekti. Genç oyuncu 71. dakikada yerini Brahim Diaz’a bıraktı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOguz Ugur Aygun:

Çünkü arbeola denen gerizekalı teknik direktör bozuntusu adamı kanatta bayern Münih’in en iyi kanat oyuncusu olisenin karşısında oynattı ne zman kendini ortasahaya attı o zman etkili oldu bu maç arbeolaya yazar koskoca Madrid’in teknik direktörü yok şaka gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

