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Bayern Münih, Vincent Kompany'i teknik direktör olarak atadı

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Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, Belçikalı Vincent Kompany'yi teknik direktör olarak göreve getirdi. Kompany ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Burnley'yi çalıştıran Kompany, geçen sezon takımının küme düşmesine engel olamamıştı.

Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Bayern Münih, teknik direktörlüğe Belçikalı Vincent Kompany'yi getirdi.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, İngiliz temsilcisi Burnley'yi çalıştıran 38 yaşındaki Kompany ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Burnley'yi 2022-23 sezonunda Premier Lig'e çıkaran Belçikalı teknik adam, geçen sezon ise takımının küme düşmesine engel olamadı.

Bayern Münih'in Burnley'ye 10 milyon sterlin tazminat ödediği basına yansıdı.

Kaynak: AA / Spor

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