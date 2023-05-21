Bayern Münih hegemonyası bitmek üzere! Almanya'da 10 yıl sonra şampiyon değişiyor
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Almanya Bundesliga'da Augsburg'u 3-0 mağlup eden Dortmund, son haftaya Bayern Münih'in 2 puan önünde lider girdi. Dortmund, önümüzdeki hafta Mainz'ı mağlup ederse Bayern Münih'in 10 yıllık şampiyonluk serisine son verecek.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Augsburg'u 3-0 mağlup ederek son haftaya lider girdi.
HALLER ŞOV YAPTI
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 58 ve 84. dakikalarda Sebastien Haller ve 90+3. dakikada da Julian Brandt kaydetti.
DORTMUND ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN
Ligin son haftasında Borussia Dortmund evinde Mainz 05 ile karşılaşacak. Bayern Münih ise deplasmanda Köln ile oynayacak. Dortmund, Mainz'ı mağlup etmesi halinde Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan edecek ve böylece Bayern Münih'in 10 sezonluk hegemonyası son bulacak.