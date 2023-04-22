Bayern Münih'i dağıttılar! Thomas Tuchel göreve çok kötü başladı
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Alman devi Bayern Münih, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile art arda kötü sonuçlar alıyor. Münih ekibi, öne geçtiği maçta Mainz'a 3-1 kaybetti. 2 kulvarda havlu atan Münih'te tek hedef Bundesliga kaldı.
Thomas Tuchel'in Bayern Münih günleri kabus gibi başladı.Bundesliga'nın 29. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Mainz'a 3-1 kaybetti. Thomas Tuchel ile galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Bayern Münih, 29. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Ancak ikinci devrede bambaşka bir senaryo yaşandı.
Mainz, 65'te Ludovic Ajourque ile eşitliği buldu. Leandro Barrios 73'te öne geçirdi. 79'da Aaron Martin, skoru 3-1'e getirdi ve Mainz sahadan bu skorla galip ayrıldı.
Bayern Münih'te 7. maçına çıkan Tuchel, son 4 karşılaşmada 2 beraberlik 2 mağlubiyet yaşadı. Tuchel döneminde Bayern Münih 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Thomas Tuchel ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'a veda etti. Bundesliga'da da Dortmund tekrar liderliğe oturmak üzere.