Bayern Münih'i dağıttılar! Thomas Tuchel göreve çok kötü başladı

Thomas Tuchel'in Bayern Münih günleri kabus gibi başladı.Bundesliga'nın 29. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Mainz'a 3-1 kaybetti. Thomas Tuchel ile galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

PERDEYİ MANE AÇTI

Bayern Münih, 29. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Ancak ikinci devrede bambaşka bir senaryo yaşandı.

KABUS GİBİ İKİNCİ YARI

Mainz, 65'te Ludovic Ajourque ile eşitliği buldu. Leandro Barrios 73'te öne geçirdi. 79'da Aaron Martin, skoru 3-1'e getirdi ve Mainz sahadan bu skorla galip ayrıldı.

SON 4 MAÇ FİYASKO

Bayern Münih'te 7. maçına çıkan Tuchel, son 4 karşılaşmada 2 beraberlik 2 mağlubiyet yaşadı. Tuchel döneminde Bayern Münih 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

ELDE KALDI BUNDESLIGA

Thomas Tuchel ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'a veda etti. Bundesliga'da da Dortmund tekrar liderliğe oturmak üzere.