Bayern Münih'e İspanya'da soğuk duş! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi Villarreal'den - Haberler

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Bayern Münih'e İspanya'da soğuk duş! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi Villarreal'den

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma boyunca sahada basmadık yer bırakmayan İspanyol ekibine galibiyeti 8. dakikada Danjuma getirdi. Alman devi ise bu sezon Avrupa kupalarında ilk mağlubiyetini yaşadı.

Villarreal ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Estadio de la Ceramica'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde ağır favori gösterilen Alman devine sahayı dar eden Villarreal, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e İspanya'da soğuk duş! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi Villarreal'den

VILLARREAL FARKI KAÇIRDI

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Danjuma'nın attığı golle öne geçen Villarreal, Bayern Münih karşısında müthiş bir efor göstererek kalesini gole kapadı. Net fırsatları da değerlendiremeyen İspanyol ekibi, Alman devi karşısında farkı artırma şansını kullanamadı. 20 gol girişiminde yalnızca 3 isabetli şut bulan Bayern Münih ise maçı gol atamadan tamamladı. İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 12 Nisan Salı günü Allianz Arena'da oynanacak.

Bayern Münih'e İspanya'da soğuk duş! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi Villarreal'den

Bayern Münih'e İspanya'da soğuk duş! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi Villarreal'den

Haberler.com - Spor

Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Spor, Haberler

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