Bayern Münih'e İspanya'da soğuk duş! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi Villarreal'den

Villarreal ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Estadio de la Ceramica'da karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde ağır favori gösterilen Alman devine sahayı dar eden Villarreal, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

VILLARREAL FARKI KAÇIRDI

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Danjuma'nın attığı golle öne geçen Villarreal, Bayern Münih karşısında müthiş bir efor göstererek kalesini gole kapadı. Net fırsatları da değerlendiremeyen İspanyol ekibi, Alman devi karşısında farkı artırma şansını kullanamadı. 20 gol girişiminde yalnızca 3 isabetli şut bulan Bayern Münih ise maçı gol atamadan tamamladı. İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması ise 12 Nisan Salı günü Allianz Arena'da oynanacak.

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