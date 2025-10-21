Bayer Leverkusen-PSG maçında yok yok: 2 kırmızı kart, 9 gol ve tarihi skor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. maç haftasında Bayer Leverkusen ile PSG karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG, 7-2 kazandı.

9 GOLLÜ TARİHİ MAÇ

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada William Pacho, 41 ve 45+3. dakikalarda Desire Doue, 44. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 50. dakikada Nuno Mendes, 66. dakikada Ousmane Dembele ve 90. dakikada Vitinha kaydetti. Bayer Leverkusen'in gollerini 38 ve 54. dakikada Aleix Garcia kaydetti. Alman ekibinde 25. dakikada Alejandro Grimaldo, penaltı vuruşunu isabete çeviremedi.

2 TAKIMA DA KIRMIZI KART

Bayer Leverkusen'de 33. dakikada Robert Andrich, sert müdahalesi sonrası direkt kırmızı kart, PSG'de ise 37. dakikada Ilya Zabarnyi, bariz gol şansını engellemekten dolayı direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

PSG LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 9'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen ise 2 puanda kaldı. Devler Ligi'nde gelecek hafta PSG, Bayern Münih'i ağırlayacak. Leverkusen, Benfica deplasmanında olacak.