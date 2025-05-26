Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile Sözleşme İmzaladı

Bayer Leverkusen, Erik ten Hag ile Sözleşme İmzaladı
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Almanya 1. Futbol Ligi ekibi Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek bir anlaşma yaptı. Ten Hag, 1 Temmuz'da göreve başlayacak.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son olarak Premier Lig'de Manchester United'ı çalıştıran Erik ten Hag, Bayer Leverkusen'de 1 Temmuz'da göreve başlayacak. Ten Hag daha önce ülkesi Hollanda'da Utrecht ve Ajax'ı da çalıştırdı.

Bayer Leverkusen'den ayrılan İspanyol teknik adam Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaşmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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