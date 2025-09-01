Bayer Leverkusen'de Erik Ten Hag Dönemi Sona Erdi

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de, 2 ay önce takımın başına geçen Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag'ın görevine son verildi.

Almanya 1. Futbol Ligi ( Bundesliga ) takımlarından Bayer Leverkusen, sezon başında göreve getirilen Erik Ten Hag ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerinde Go Ahead Eagles, Utrecht, Ajax ve Manchester United'ı çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam, 1 Temmuz'da Bayer Leverkusen'in başına geçmişti. İki ay görevde kalabilen Ten Hag, Bayer Leverkusen'in başında 3 resmi maça çıktı.

Almanya Kupası'nda Sonnenhof'u 4-0 yenen Ten Hag yönetimindeki Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk iki haftasında önce Hoffenheim'a 2-1 mağlup oldu ardından Werder Bremen ile 3-3 berabere kaldı.