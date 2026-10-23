Bayegan Pendik, Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türkiye'ye ilk şampiyonluğu kazandırdı

Bayegan Pendik, Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türkiye'ye ilk şampiyonluğu kazandırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayegan Pendik Satranç Kulübü, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kupası'nın 41'incisinde açık kategoride 7 tur sonunda 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayarak şampiyon oldu. Böylece Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.
Bayegan Pendik Satranç Kulübü, Türkiye'ye Avrupa Kulüpler Kupası'ndaki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.
Organizasyonun 41'incisi, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlendi.
Türk oyuncular Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel ve Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra Hollanda'dan Anish Giri, İran'dan Muhammed Emin Tebatebayi, Macaristan'dan Richard Rapport ve Azerbaycan'dan Şehriyar Mamedyarov'u kadrosunda barındıran Bayegan Pendik, açık kategoride şampiyonluğa ulaştı.
7 tur sonunda 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Bayegan Pendik, Çekya'nın Novy Bor ve İsrail'in Rishon LeZion A kulüplerinin önünde zirvede yer aldı.
Bayegan Pendik böylece Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.