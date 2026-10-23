Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayegan Pendik, Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türkiye'ye ilk şampiyonluğu kazandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayegan Pendik Satranç Kulübü, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Kupası'nın 41'incisinde açık kategoride 7 tur sonunda 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayarak şampiyon oldu. Böylece Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Bayegan Pendik Satranç Kulübü, Türkiye'ye Avrupa Kulüpler Kupası'ndaki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Organizasyonun 41'incisi, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlendi.

Türk oyuncular Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel ve Mustafa Yılmaz'ın yanı sıra Hollanda'dan Anish Giri, İran'dan Muhammed Emin Tebatebayi, Macaristan'dan Richard Rapport ve Azerbaycan'dan Şehriyar Mamedyarov'u kadrosunda barındıran Bayegan Pendik, açık kategoride şampiyonluğa ulaştı.

7 tur sonunda 6 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Bayegan Pendik, Çekya'nın Novy Bor ve İsrail'in Rishon LeZion A kulüplerinin önünde zirvede yer aldı.

Bayegan Pendik böylece Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Kaynak: AA
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Yasak aşkta beklenmedik karşılaşma! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı, ortalık karıştı

Yasak aşkta beklenmedik son! Sevgilisinin evinde eşiyle karşılaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin Artuklu'da kapalı havuzdan çıkan zihinsel engelli kadın hastanede öldü

Engelli kadının kahreden ölümü! Havuzdan çıktı, son nefesini verdi
Gökyüzünü kaplayan istila! 64 kilometrelik çekirge sürüsü dehşeti

Milyarlarcası harekete geçti! Tarlaları dakikalar içinde yok ediyorlar
DMM'den sosyal medya kullanıcılarına uyarı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!

DMM uyardı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!
İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı

İlişkiyi bitiren kıyafet uyarısı
Dünyaca ünlü pilot Lewis Hamilton'dan Filistin'e bir kez daha destek

Filistin için söylediklerini paylaşmayan kalmadı
İstanbul için saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

Saat verildi! Radarda hızla ilerliyor, sel baskınlarına dikkat

Murat Kapki şikayet etmişti! Savcı, Mücahit Birinci'nin cezalandırılmasını istedi

Mücahit Birinci'ye şok! Savcının bu talebini beklemiyordu