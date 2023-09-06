Bayburt, Yükselme Grubu Cirit Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapacak

Ata sporu ciritte Yükselme Grubu müsabakalarının bir bölümü Bayburt'ta oynanacak. Bayburt, Bayburt Atlı Spor Kulübü ve İpekyolu Atlı Spor Kulübü'nün katılacağı müsabakalara ev sahipliği yapacak.

Ata sporu ciritte Yükselme Grubu müsabakalarının bir bölümü Bayburt'ta oynanacak, Bayburt önemli bir cirit turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Türkiye'de ciriti yaşatan sayılı illerden bir olan Bayburt, yükselme grubu müsabakalarına iki takımı ile katılacak. Bayburt'un en köklü cirit kulübü Bayburt Atlı Spor Kulübü ile İpekyolu Atlı Spor Kulübü'nün katılacağı Yükselme Grubu müsabakaları 15-16-17 Eylül tarihlerinde Erzurum'da, 22-23-24 Eylül tarihlerinde ise Bayburt'ta gerçekleşecek.

Yükselme Grubu müsabakaları takvimi şöyle:

A GRUBU (15-16-17 Eylül 2023 Erzurum'da oynanacak. Atatürk ÜniversitesiAtlı Spor Kulübü-Erzurum Bayburt Atlı Spor Kulübü-Bayburt Selendi Atlı Spor Kulübü-Manisa Başkent Atlı Spor Kulübü-Kars

B GRUBU (22-23-24 Eylül 2023 Bayburt'ta oynanacak.) Ayyıldız Atlı Spor Kulübü-Erzurum Çayırova Atlı Spor Kulübü-Kocaeli Termal Atlı Spor Kulübü-Erzurum

İpekyolu Atlı Spor Kulübü-Bayburt

Gruplardaki tüm takımlar üç gün boyunca birbirleri ile karşılaşacaklar. 6 maçın oynanacağı grup mücadelelerinin Bayburt'a verilmesinden dolayı Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ve Cirit As Başkanı Bahri Özal'a teşekkür eden Bayburt Cirit İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ, yükselme grubu katılan iki takıma başarılar dileyerek, her iki takımın da 1'inci Lig'e yükselecek kapasitede olduğunu söyledi. - BAYBURT