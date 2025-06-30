Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı'ndan Başarı

Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Bowling Takımı, 2025 Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği ve üçlü erkekler kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, bowling sporunda kazanılan başarının üniversiteye gurur yaşattığını kaydederek, "Markalaşan ve gelenekleşen bu başarıların mimarı sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyor, yeni hedefler yolunda üstün başarılar diliyorum." dedi. - BAYBURT