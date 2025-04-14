Bayburt'un Genç Boksçuları Türkiye Boks Şampiyonası'nda Dereceye Girdi

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları A Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bayburt'tan iki öğrenci dereceye girdi. Öğrenciler, hem Türkiye birincisi, hem de Türkiye ikincisi oldular.

Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Toprak Salman, 80 kilo kategorisinde Türkiye birinciliğine adını yazdırarak, altın madalyanın sahibi oldu. Bayburt Lisesi öğrencisi Bilal Güçlü ise, 65 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi oldu, gümüş madalya kazandı. - BAYBURT