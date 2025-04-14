Bayburt'un Genç Boksçuları Türkiye Boks Şampiyonası'nda Dereceye Girdi
Karabük'te düzenlenen Okul Sporları A Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bayburt'tan iki öğrenci, Toprak Salman Türkiye birincisi, Bilal Güçlü ise Türkiye ikincisi oldu.
Karabük'te düzenlenen Okul Sporları A Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda Bayburt'tan iki öğrenci dereceye girdi. Öğrenciler, hem Türkiye birincisi, hem de Türkiye ikincisi oldular.
Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi Toprak Salman, 80 kilo kategorisinde Türkiye birinciliğine adını yazdırarak, altın madalyanın sahibi oldu. Bayburt Lisesi öğrencisi Bilal Güçlü ise, 65 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi oldu, gümüş madalya kazandı. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor