Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta başladı.

Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında düzenlenen şampiyonaya 6 üniversiteden 48 sporcu katıldı.

Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt'un keşfedilmemiş doğal güzellikleri olan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Çoruh Nehri'nin de bu güzelliklerden biri olduğunu dile getiren Gümrükçü, "Bu nehirde ulusal bir şampiyonayı düzenlemekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bayburt'u tanıtacak bu tür organizasyonların, etkinliklerin, faaliyetlerin Bayburt'umuzda sürekli hale gelmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonu ikinci kez Bayburt'ta düzenlediklerini hatırlattı.

Çoruh Nehri'nin kentin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkmen, "Çoruh'tan çok aktif bir biçimde faydalanabilmek adına ikinci kez rafting organizasyonu yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında oluşturulan parkurda yarışlar gerçekleştirildi.

Şampiyona, 18 Nisan'da sona erecek.