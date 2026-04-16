Haberler

ÜNİLİG Türkiye Rafting Şampiyonası Bayburt'ta başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Ligi Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta 48 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonanın açılışında konuşan yetkililer, Bayburt'un doğal güzelliklerinin tanıtımına vurgu yaptı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) Türkiye Rafting Şampiyonası, Bayburt'ta başladı.

Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında düzenlenen şampiyonaya 6 üniversiteden 48 sporcu katıldı.

Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Bayburt'un keşfedilmemiş doğal güzellikleri olan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Çoruh Nehri'nin de bu güzelliklerden biri olduğunu dile getiren Gümrükçü, "Bu nehirde ulusal bir şampiyonayı düzenlemekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bayburt'u tanıtacak bu tür organizasyonların, etkinliklerin, faaliyetlerin Bayburt'umuzda sürekli hale gelmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, organizasyonu ikinci kez Bayburt'ta düzenlediklerini hatırlattı.

Çoruh Nehri'nin kentin en kıymetli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Türkmen, "Çoruh'tan çok aktif bir biçimde faydalanabilmek adına ikinci kez rafting organizasyonu yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen kısmında oluşturulan parkurda yarışlar gerçekleştirildi.

Şampiyona, 18 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu

Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış

İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi

Sözün bittiği yer

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

Bir dizi aşkı daha gerçek oldu
Sınıfta neler yaşandı? Saldırıda tek çocuğunu kaybeden babadan kahreden sözler

Saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba: Zanlı ilk önce...
Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan 'okul avcısı' ifadesini kullanıyormuş

Katliam yapan 14 yaşındaki saldırgan hep aynı ifadeyi kullanıyormuş
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek

Okullardaki saldırılar sonrası kritik toplantı! İşte çıkan kararlar

Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti

Tarihi festival faciaya dönüştü! Ölü sayısı korkunç boyutlarda