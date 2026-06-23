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Din görevlileri futbol turnuvası final maçıyla sona erdi

Din görevlileri futbol turnuvası final maçıyla sona erdi
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Bayburt İl Müftülüğü himayesinde düzenlenen din görevlileri futbol turnuvası, final maçıyla tamamlandı. Centilmenlik ve dostluğun ön planda olduğu turnuvada kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

Bayburt'ta din görevlileri arasında düzenlenen futbol turnuvası, oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. Yakutiye Camii İmam Hatibi Enis Aslan'ın hakemlik yaptığı final maçında, centilmenlik ve dostluk ön plana çıktı.

İl Müftülüğünün himayesinde gerçekleştirilen turnuva, din görevlilerini yeşil sahada buluşturdu. Beraberlik ve kurum aidiyetini güçlendirmek amacıyla düzenlenen turnuvada takımlar, final maçına kadar centilmence mücadele etti.

İl Müftüsü Bayram Danacı, turnuvanın birlik, kardeşlik hukuku ve kurumsal ciddiyet içerisinde tamamlandığını belirtti. Danacı, turnuvaya katılan din görevlilerine, organizasyona destek verenlere ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Turnuvanın sonunda din görevlilerine kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyon, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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