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Bayburt'ta Davul Zurnalı Asker Cirit Müsabakası

Bayburt'ta Davul Zurnalı Asker Cirit Müsabakası
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Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Uğur Saka'nın oğlu Mustafa Saka'nın askere gitmesi için davul zurnalı bir cirit etkinliği düzenledi. Diğer atlı spor kulüplerinin katıldığı bu etkinlik, renkli görüntüler ve coşku dolu anlara sahne oldu.

Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü Başkanı Uğur Saka, asker giden oğluna davul zurnalı askeri ciridi organize ederek, diğer atlı spor kulüplerine haber verdi. Bayburt'ta faaliyet gösteren diğer atlı spor kulüpleri de, Başkan Uğur Saka'nın daveti üzerine müsabakaya katılım sağlayarak, askere gidecek olan Mustafa Saka'yı böylesi bir günde yalnız bırakmadılar. Asker eğlencesi adıyla düzenlenen karma cirit müsabakası renkli görüntülere sahne olurken ciritçi baba, cirit sporcusu oğlunu eksi 15 derece havada, askere ciritle uğurladı.

Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü oyuncularından Mustafa Saka için davul zurnalı bir asker ciridi düzenledi. Diğer atlı spor kulüpleri de düzenlenen müsabakaya destek vererek, asker ciridine katkıda bulundular. Eksi 15 derece havada, kar üstünde oynanan asker ciridine cirit camiasından birçok isim, eş, dost gelerek Saka ailesini yalnız bırakmadı. Yer yer renkli görüntülere sahne olan, seyir zevki yüksek müsabakada, at üstünden düşen sporcular asker eğlencesine gölge düşürmemek adına maça kaldıkları yerden devam ettiler.

Bayburt Cirit Sahası'nda oynanan maçta bu kez ciritçiler, Saka'ya güzel bir anı bırakmak adına atları dörtnala sürdüler. Her kulüpten 2-3 cirit sporcusunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakada maça hevesle başlayan sporcular, centilmence bir maç oynadılar, Mustafa Saka'ya unutamayacağı bir gün yaşattılar. Arkadaşlarını böylesi bir günde yalnız bırakmayan, sevincine ortak olan cirit sporcuları hem gönüllerince eğlendiler, hem de askere giden Mustafa Saka'ya moral oldular.

Kar üstünde hem cirit hem de bar oynadılar

40'ar dakikadan iki devre şeklinde toplam 80 dakika oynanan müsabakanın ilk devre arasında maçı izlemeye gelenler, cirit sporcuları arayı kar üstünde Bayburt barları oynayarak geçirdiler. Dondurucu soğukta davul zurna eşliğinde Bayburt barları oynayan Bayburtlular, oynadıkları oyunlarla göz doldurdu. Oğluna sımsıkı sarılan ve askere yolcu eden baba Uğur Saka, "Oğlum Mustafa'nın askere gitmesinden dolayı böyle bir cirit müsabakası düzenledik. Tüm arkadaşlarımızı davet ettik, hepsi de sağ olsun bizleri kırmayıp, geldiler. Oğlum askerliğini Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapacak. Vatani görevini yapmak için oraya gidecek" şeklinde konuştu. Askere giden Mustafa Saka da, maça katılarak kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkürlerini ileterek, "Beni bu şekilde onurlandırdıkları için herkese teşekkür ediyorum, katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

"Mehmetçiklerimizin ayağına taş değmesin"

Maçı izlemeye gelen 14 yaşındaki Kenan Yurtsever, "Mustafa abimizin asker ciridindeyiz, böyle bir etkinlik düzenlendik" diyerek, "Tüm cirit takımlardan oyuncular gelerek, karma bir maç yaptık. Tüm Mehmetçik'e Allah vatani görevini kazasız belasız yapmayı nasip eylesin. Mehmetçik'in ayağına taş değmesin" ifadelerini kullandı.

Eski cirit sporcusu Kamil Altıparmak da askere giden oğlu için böyle bir askeri ciridi düzenlediğini vurgulayarak, "Eski cirit sporcusu olarak ben de oğluma böyle bir cirit organize ettim, asker ciridi Bayburt'ta bir gelenek olmuş diyebiliriz. Saka arkadaşımıza kolaylıklar dilerim. Mehmetçik'e de buradan başarılar dilerim. Allah tüm çocuklarımızı korusun, kaza bela vermesin" şeklinde konuştu.

Ciritçi arkadaşını yalnız bırakmayan ve müsabakada arkadaşı için at koşturan ciritçi Alpay Tekdemir ise arkadaşına güzel temennilerde bulunarak, "Ciritçi arkadaşımız Mustafa Saka'nın cirit eğlencesi için buraya geldik. Güzel bir müsabaka düzenledik, arkadaşımızı yalnız bırakmadık. Mustafa arkadaşımıza hayırlı teskereler diliyorum. Allah Mehmetçik'in ayağına taş değdirmesin inşallah" sözlerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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