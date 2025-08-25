Bayburt'ta Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başlıyor

2025 yılı Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları Bayburt'ta başlıyor. Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübü arasında yapılacak ilk karşılaşmanın ardından grup maçları 7 Eylül'de finalle sona erecek.

Bayburt'ta 2025 yılı Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları bugün başlıyor. Cirit sahasında oynanacak karşılaşmaların ilkinde Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübü karşı karşıya gelecek.

Bugün başlayacak müsabakalar, 2 Eylül 2025 tarihine kadar grup maçlarıyla sürecek ve 7 Eylül'de finalle sona erecek.

Müsabakalarda, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Selçuklu Atlı Spor Kulübü, Balca Atlı Spor Kulübü, Şingah Atlı Spor Kulübü ve Can Bayburt Atlı Spor Kulübü mücadele edecek.

Fikstüre göre oynanacak maçlar şu şekilde;

25 Ağustos Pazartesi;

Saat 10.00: Dede Korkut Atlı Spor Kulübü - Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü

Saat 13.00: Kop Atlı Spor Kulübü - Selçuklu Atlı Spor Kulübü

Saat 15.00: Balca Atlı Spor Kulübü - Şingah Atlı Spor Kulübü

28 Ağustos Perşembe;

Saat 10.00: Dede Korkut Atlı Spor Kulübü - Selçuklu Atlı Spor Kulübü

Saat 13.00: Kop Atlı Spor Kulübü - Çoruh Atlı Spor Kulübü

Saat 15.00: Balca Atlı Spor Kulübü - Can Bayburt Atlı Spor Kulübü

2 Eylül Salı;

Saat 10: 00: Dede Korkut Atlı Spor Kulübü - Kop Atlı spor Kulübü

Saat 13: 00: Selçuklu Atlı Spor Kulübü - Çoruh Atlı Spor Kulübü

Saat 15: 00: Şingah Atlı Spor Kulübü - Can Bayburt Atlı Spor Kulübü

Grup maçlarının ardından A ve B grubundan birinci çıkan takımlar arasında yarı final karşılaşmaları yapılacak. Final müsabakası ise 7 Eylül 2025 tarihinde saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Organizasyon sonunda Bayburt il birincisi takım belli olacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
