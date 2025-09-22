Bayburt'ta Atlı Cirit İl Birinciliği Finali Gerçekleşti

Bayburt'ta 7 takımın katılımıyla gerçekleştirilen '2025 yılı Atlı Cirit İl Birinciliği' müsabakalarının finali tamamlandı. Final maçında rakibi Can Bayburt Atlı Spor Kulübünü yenen Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, Bayburt il birincisi oldu.

Müsabakalara, Şingah Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Selçuklu Atlı Spor Kulübü, Balca Atlı Spor Kulübü ve Can Bayburt Atlı Spor Kulübü olmak üzere toplam 7 takım katıldı. Rakiplerini tek tek eleyerek, il birincisi olan Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, elde ettiği başarıyla Türkiye Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil etme hakkı kazandı.

Dede Korkut Atlı Spor Kulübü Başkanı Cafer Yurtsever, yetkililerin müsabakalara ilgi göstermemesine tepki göstererek, açıklamalarda bulundu. Yurtsever, "2025 yılı Atlı Cirit Bayburt il eleme müsabakaları final maçında kulübümüz, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ile karşılaştı ve rakibimizi yenerek il birincisi olduk. Ne yazık ki final maçında hiçbir yetkilinin bulunmaması, her iki takım kupa töreni beklerken karşımızda bir muhatap bulamamanın üzüntüsünü duyduk" dedi.

Atlı cirit müsabakalarının kulüpler için ciddi maliyetler oluşturduğunu vurgulayan Yurtsever, "Bugün bir cirit kulübünün müsabakalara katılabilmesi için en az 3 milyon bütçeye ihtiyaç var. Biz bu il müsabakaları için nakliyeler dahil yaklaşık 70 bin lira harcama yaptık, ayrıca her biri 300 bin lira değerinde iki atımız telef oldu. Buna rağmen yaptığımız bu sporun karşılığını bulamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 80 milyon bütçeyle yapımı devam eden cirit sahası ve tesisine de değinen Yurtsever, "Bayburt'a yeni yapılacak olan cirit sahasının kim ve kimler için yapıldığını merak ediyoruz. Eğer bu saha bizim için yapılıyorsa, müsabakalarda yetkililerin bulunmaması bizleri üzdü. Cirit kulüplerinin hiçbir yerden bir destek almadan sadece kendi çabalarıyla yaptıkları bu ata sporunun ne kadar kıymetsizleştirildiğini üzülerek görüyoruz ve bunu takdirini de kamuoyuna bırakıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Türkiye Şampiyonası'nda yarı final ve çeyrek final karşılaşmalarının yapılacağı iller ile müsabaka takviminin, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. - BAYBURT