Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Sporcuları Başkanı Ziyaret Etti

Manisa'da düzenlenen Boks Ligi Kemer Müsabakasında kemer sahibi olan Bedirhan Akburak ve Zekeriya Akarsu, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Başkan Pekmezci, sporcuları tebrik ederek desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Manisa'da düzenlenen Boks Ligi Kemer Müsabakasında kemer sahibi olmaya hak kazanan Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcuları Bedirhan Akburak ve Zekeriya Akarsu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Başarılı sporculara ziyareti sırasında, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Esmani Kaban, Yönetim Kurulu Üyesi Benal Akburak ve antrenör Bekir Paşaoğlu eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Pekmezci, başarılı sporcu Akburak ve Akarsu'yu tebrik etti.

Bayburt Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade eden Pekmezci, "Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcularımızdan Bedirhan Akburak ve Zekeriya Akarsu'nun Boks Ligi Kemer Müsabakasında gösterdikleri başarıdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bayburt Belediyesi olarak başarılı sporcularımız ile ilgili üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bundan sonra çıkacakları bütün müsabakalarda başarılarının devamını dilerim" diyerek konuştu.

1970'li yıllarda boks sporcusu olduğunu hatırlatan Başkan Pekmezci, genç sporculara önemli tavsiyelerde bulunarak, "Ben de içinizden biri olarak geçmişte yıllarca boks sporu yaptım. Spor, spor amacıyla yapılması halinde bir anlam ifade eder. Sizden sonraki gençlere en güzel şekilde örnek olun" dedi.

Pekmezci'ye ilgi ve alakasından dolayı teşekkür eden Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkanı Esmani Kaban ve beraberindekiler ise, genç sporcuların bundan sonra 3 ayda bir kemer koruma maçına çıkacaklarını ve ilk müsabakanın Ekim ayında Sakarya ilinde olacağının bilgisini verdi.

Başkan Pekmezci, ziyaret sonrası başarılı sporculara altın hediye ederek, sporcularla hatıra fotoğrafı çekildi. - BAYBURT