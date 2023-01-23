Batuhan Karadeniz'in Mete Kalkavan'ın yeni tarzı için yorumu stüdyoyu yıktı: Ne yapıyorsun ağabey?

Vanspor FK ile yollarını ayırdıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmayan Batuhan Karadeniz, yorumculuğa soyundu. Deneyimli golcünün hakem Mete Kalkavan'ın yeni imajıyla ilgili, "Mete Hoca'yı çok beğendim ama yalnız olduğunu düşünüyorum. Seveninin olmadığını düşünüyorum. Çünkü seveni olsa, bir tane insan oğlu da der ki, 'Hocam bu saçlar sana yakışmıyor, kestir ya' kurban olduğum hocam 90'larda mıyız, ne yapıyorsun ağabey?" ifadeleri ise gündem oldu.

Kulüpsüz olan deneyimli futbolcu Batuhan Karadeniz, Nutspor adlı YouTube kanalında yorumculuğa başladı. Kendine has üslubuyla yorumlar yapan Karadeniz'in hakem Mete Kalkavan'ın yeni tarzı için dedikleri gündem oldu.

"NE YAPIYORSUN AĞABEY?"

"Mete Kalkavan'ın performansını nasıl buldun?" sorusunu yanıtlayan Batuhan Karadeniz, "Mete Hoca'yı çok beğendim ama yalnız olduğunu düşünüyorum. Seveninin olmadığını düşünüyorum. Çünkü seveni olsa, bir tane insan oğlu da der ki, 'Hocam bu saçlar sana yakışmıyor, kestir ya' kurban olduğum hocam 90'larda mıyız, ne yapıyorsun ağabey?" ifadelerini kullandı.

METE KALKAVAN SAÇLARINI UZATTI

Batuhan Karadeniz'in yorumları sosyal medyada çok konuşulurken, Mete Kalkavan'ın da yeni tarzı gündem oldu. Saçlarını uzatan deneyimli hakem için yüzlerce yorum yapıldı.