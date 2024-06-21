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Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun

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Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Galatasaray ile anlaşmasının ardından sosyal medyada tehdit edildiklerini iddia etti. Instagram'dan paylaşım yapan Maria, "Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz? Utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı konuşulan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, flaş bir paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Batshuayi'nin eşi Amely Maria, Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından tehdit edildiklerini açıkladı. Maria, Instagram'da yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi. Maria daha sonra bir kullanıcıdan gelen mesajı paylaştı ve kendi paylaşımını yeniden yayınladı.

"YAZIKLAR OLSUN, UTANIN"

Maria paylaşımına, "Arka planda neler olup bittiğini bilmiyorsanız masumları işaret etmeyin. Asıl suçlu sorumluluk almayanlardır. Futbol uğruna ailemi tehdit eden, çocuğumun ölmesini dileyenlere yazıklar olsun, siz aileden söz etmeye nasıl cüret ediyorsunuz? Utanç! Irkçılık ve ölüm tehditleri mi? Allah hepinizi görüyor" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

Batshuayi'nin eşini isyan ettiren tehdit: Utanın, yazıklar olsun

Kaynak: Haberler.com / Spor

Michy Batshuayi Galatasaray Fenerbahçe Instagram Futbol Spor Haberler

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