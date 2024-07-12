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Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova

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Galatasaray, Avusturya'da gerçekleştirdiği hazırlık maçında Lask Linz'e 3-2 mağlup oldu. Maçta Galatasaray'ın golleri genç oyuncu Metehan Baltacı'dan geldi. Ancak Lask Linz, maçı 3-2 kazandı. Mücadeleye Michy Batshuayi'nin kaçırdığı goller damga vurdu.

Yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam eden Süper Lig devi Galatasaray, ilk hazırlık maçında Lask Linz ile karşı karşıya geldi. 5 gollü maçı Lask Linz 3-2 yendi.

METEHAN DOUBLE YAPTI

Lask Linz mücadelede Leo Dubois'in 23. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi önde kapattı. Galatasaray, ikinci yarının 56. dakikasında Metehan Baltacı ile skora dengeyi getirdi. Lask Linz, Galatasaray'ın beraberlik golünün ardından geliştirdiği atakta Copado ile golü buldu ve yeniden öne geçti.

LASK LİNZ MAÇI KAZANDI

Galatasaray'da genç oyuncu Metehan Baltacı, 71. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru tekrar eşitledi. Maçın geri kalanında gelişen Lask Linz atağında Kone bulduğu fırsatı değerlendirerek takımını üçüncü kez öne geçirdi ve maçı takımına kazandırdı. Galatasaray, sıradaki hazırlık maçında 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile oynayacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fortuna Düsseldorf Michy Batshuayi Metehan Baltacı Galatasaray LASK Linz Avusturya Linz Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

milliyetci:

ilk hazırlık maçını kaybedip şampiyon olacağını bilmeyen yoktur mesela.

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İsmail oruç :

Bir takım düşünün göllerinin iksinide stoperi atıyor ve bu stoper takımın as oyuncusu değil.

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Samet Yücer:

hazırlık maçlarının amaci?

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