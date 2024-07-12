Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova

Yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam eden Süper Lig devi Galatasaray, ilk hazırlık maçında Lask Linz ile karşı karşıya geldi. 5 gollü maçı Lask Linz 3-2 yendi.

METEHAN DOUBLE YAPTI

Lask Linz mücadelede Leo Dubois'in 23. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve devreyi önde kapattı. Galatasaray, ikinci yarının 56. dakikasında Metehan Baltacı ile skora dengeyi getirdi. Lask Linz, Galatasaray'ın beraberlik golünün ardından geliştirdiği atakta Copado ile golü buldu ve yeniden öne geçti.

LASK LİNZ MAÇI KAZANDI

Galatasaray'da genç oyuncu Metehan Baltacı, 71. dakikada yeniden sahneye çıkarak skoru tekrar eşitledi. Maçın geri kalanında gelişen Lask Linz atağında Kone bulduğu fırsatı değerlendirerek takımını üçüncü kez öne geçirdi ve maçı takımına kazandırdı. Galatasaray, sıradaki hazırlık maçında 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf ile oynayacak.