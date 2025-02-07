Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

Batshuayi isyan etti: Neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu. Batshuayi, "Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız." dedi. Batshuayi, Frankfurt'un büyük bir kulüp olduğunu ve burada oynamanın zor bir karar olmadığını da sözlerine ekledi.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, "Belçika'dan arkadaşım Arthur Theate'ye teşekkür borçluyum, çünkü bu transferde önemli bir rol oynadı. Transfer tamamlanmadan önce kulüp ve burada işlerin nasıl yürüdüğü hakkında konuştuk. Görünüşe göre teknik direktör Dino Toppmöller'e benim hakkımda daha fazla bilgi vermiş, çünkü benim hakkımda soru işaretleri varmış" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRLERE SORMALISINIZ"

Michy, kendisine yöneltilen "Son yıllarda neden bu kadar çok kulüp değiştiriyorsun?" sorusuna ise "Oynadığım her kulüpte başarılı oldum. Maalesef neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum. Bunun nedenini teknik direktörlerime sormalısınız. Her zaman pozitif olmaya, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım." cevabını verdi.

Frankfurt formasıyla sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini belirten Batshuayi, " Frankfurt'ta olduğum için çok mutluyum ve teknik direktörün güvenini hemen hissedebiliyorum. Frankfurt büyük bir kulüp, bu yüzden buraya gelip oynamak zor bir karar değildi. Takım için önemli olmak, gol atmak, asist yapmak ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsak, bizim için iyi bir sezon olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Batshuayi isyan etti: Neden bu kadar sık kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı
img

Kandırdığı kadını cinsel birlikteliğe ikna edip 2 milyon lirasını aldı
img

Ünlü araba firması 140 bin aracını geri çağırıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.