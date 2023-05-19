Batshuayi'den bir garip paylaşım! Giyim tarzı ve fotoğraf çektirdiği mekan olay oldu

Trabzonspor ağlarını da havalandıran Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Belçikalı yıldızın, "Tüm gün Fener, her gün Fener." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda giyim tarzı ve fotoğraf çekildiği mekan çok konuşuldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede golünü atan Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

"TÜM GÜN FENER, HER GÜN FENER"

Sakatlığını atlattıktan sonra Giresunspor ardından ise Trabzonspor'u boş geçmeyen Michy Batshuayi, ilginç bir paylaşım yaptı. Paylaşımında, "Tüm gün Fener, her gün Fener." ifadelerini kullanan Belçikalı yıldızın giyim tarzı ve fotoğraf çektirdiği mekan çok konuşuldu.

BATSHUAYI'NİN KARNESİ

Michy Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Batshuayi'nin paylaşımı: