Batman Petrolspor'dan Bahis Soruşturması Açıklaması

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasında 7 futbolcusu PFDK'ya sevk edilen Batman Petrolspor'dan yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, futbolcularımızın hiçbirinin Batman Petrolspor'a imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. 7 futbolcusu PFDK'ya sevk edilen Batman Petrolspor'dan yapılan yazılı açıklamada sürecin yakından takip edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkler kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir. Batman Petrolspor olarak, PFDK'ya sevk edilen 7 futbolcumuzla ilgili federasyon tarafından gönderilen savunma yazıları titizlikle incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, futbolcularımızın hiçbirinin Batman Petrolspor'a imza attıktan sonra herhangi bir bahis faaliyetinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç kulübümüz tarafından yakından takip edilmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır."