Batman Petrolspor, Ankaragücü'nü 2-1 Mağlup Ederek Liderliğini Korudu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor ligin 7'nci haftasında konuk ettiği Mke Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 7'nci haftasında Mke Ankaragücü'nü Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor 20'nci dakikada Onur Eriş'in attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 27'nci dakikasında ise bu kez MKE Ankaragücü Emre Gültekin'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Baskısını arttıran Batman Petrolspor maçın 42'nci dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında her iki takımda gol şansı bulmak için baskı yapsa da mücadelede bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor aldığı bu galibiyetle ligdeki liderliğini koruyarak puanını 21'e çıkardı.