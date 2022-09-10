Batman haber | TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 Batman Petrolspor: 0 Spor Haberleri Batman bölgesinden gelen habere göre TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Bursaspor sahasında Batman Petrolspor'u ağırladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Bursaspor sahasında Batman Petrolspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlı takım Enver Cenk Şahin'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Hakemler: Bayram Başkan x, Süleyman Yavaşoğlu xx, Efe Kurtuluş xx Bursaspor: Canberk Yurdakul xxx, Abdullah Tazgel xxx, Ozan İsmail Koç xxx, Kubilay Sönmez xxx, Kerem Kök xxx, Hasan Ayaroğlu xxx (Deniz Dirk Knibbe dk. 71 xx), Enver Cenk Şahin xxx, Eren Güler xxx (Mustafa Genç dk. 34 xxx), Eren Tunalı xxx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Berat Altıındiş xxx (Hamza Baran Arıkan dk. 67 xx) Batman Petrolspor: Cihan Şentürk xx, Sıddık Çelik xx, Okan Toprak xx (Emre Şahin dk. 46 xx), Osman Işıklı xx, Berat Satılmış xx (Mahsun Çapkan dk. 46 xx), Koray Baykara xxx, Serkan Yıldız xx (Ferdi Konak dk. 46 xx), Şahin Şafakoğlu xx, Onur Arıkan xx, Melih Kılıç xxx, İlter Ayyıldız xx Goller: Enver Cenk Şahin (dk. 28) (Bursaspor) Kırmızı kart: Koray Baykara (dk. 63) (Batman Petrolspor) Sarı Kartlar: Serkan Yıldız, Koray Baykara, Onur Arıkan, Ali Fırat Okur (Batman Petrolspor), Hasan Ayaroğlu, Mustafa Genç, Ertuğrul Kurtuluş, Enver Cenk Şahin, Hamza Baran Arıkan (Bursaspor) - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Enver Cenk Şahin Bursaspor Spor Haberler

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