Batman'da 'moto stunt' etkinliği düzenlendi

BATMAN - Batman'da motosiklet sevenler tarafından motosiklet sürücülerinin trafikteki farkındalığını arttırmak amacıyla 'yaza hoş geldin moto stund' etkinliği düzenlendi

Batman Motosiklet Tutkunları Derneği tarafından motor severler için etkinlik düzenlendi. Batman Belediyesine bağlı fuar alanında yapılan etkinliğe Diyarbakır, Mardin ve Siirt başta olmak üzere çevre illerden birçok motor sever katıldı. 2'ncisi düzenlenen etkinlikte her çeşitten motosiklet bulundu. Etkinliğe motosikletli sürücüler ve her yaştan vatandaşlar katıldı.

Dernek başkanı ve aynı zamanda lisanslı motor sporcusu olan Bünyamin Cihan tarafından trafiğe kapalı alanda motosiklet ile akrobasi gösterileri yapıldı. Motosikletinde spor dalı olduğunu söyleyen Cihan, "Bu etkinliği yapma amacımız Batman'da bu tür etkinliklerin olmaması veya az yapılmasından dolayı yaptık. Amacımız motosikletinde bir spor dalı olabileceğini, güvenli ve ekipmanlı sürüş ile tehlikeli olmadığını hatta eğlenceli olduğunu göstermektir. Türkiye ve genelde doğuda motosiklete karşı ön yargı var. Bu ön yargıyı kırmak adına çaba gösteriyoruz. Aynı zamanda araba sürücülerinin motosiklet sürücülerine karşı sert ve ön yargılı olduğu bir yerde yaşıyoruz. Araba sürücüleri trafikte motorcuları fark etsin, aynalarını ve sinyallerini kullansınlar. Unutmasınlar bizde o makinaların üzerinde bir hayatız. Bizimde sevenlerimiz var. Hayatta kalın bir ömür boyu motosiklet sürün" dedi.

Etkinliği yapmalarındaki amacın motosikletin tehlikeli bir araç olmadığını göstermek olduğunu belirten Başkan Yardımcısı İbrahim Erol, "Etkinliği öncelikli yapma amacımız Batman'da farkındalık yaratmak içindi. Motosikletlerinde aslında güvenli sürüş ve ekipman ile tehlikeli bir araç olmadığını Batman halkına göstermekti. Araç sürücüleri de motosikletlilere karşı daha dikkatli araç kullanmaları önemlidir. Araç sürücülerinden isteğimiz daha çok ayna kullanımı ve motosikletlilere dikkat etmeleridir" diye konuştu.

"Motoru sadece erkeklerde değil, kadınlarda kullanabilir"

Bölgede çok az sayıda kadın motorcunun olduğunu dile getiren Kübra Fidan, Güneydoğu Anadolu bölgesinde motor kullanan kadın sayısının çok az olduğunu dile getirdi.

Batman'da derneğin kendisine destek olduğunu ifade eden Fidan, "Onların sayesinde küçük bölgede olmama rağmen çok rahat bir şekilde motor kullanabiliyorum. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve kısmet olursa bütün Türkiye'de kadınlar olarak da çok özgür bir şekilde motosiklet sürebileceğimizi göstermek istiyorum. Bunu eğlenceli bir şekilde festivallerle renklendirmeye çalışıyoruz. Motoru sadece erkeklerinde değil kadınlarında özgürce kullanabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Etkinlik, fuar alanında bulunan vatandaşla çekiliş ile hediyelerin dağıtılmasıyla son buldu.