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Serhat Elvan Tokat Belediye Spor'a Transfer Oldu

Serhat Elvan Tokat Belediye Spor'a Transfer Oldu
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Samsun'da yağlı güreş organizasyonuna giderken akaryakıt istasyonunda darp edildiği iddia edilen başpehlivan Serhat Elvan, Tokat Belediye Spor Kulübü ile sözleşme imzaladı. Törende konuşan kulüp başkanı saldırıyı kınarken, Elvan da sahalara daha güçlü döneceğini söyledi.

BAŞPEHLİVAN Serhat Elvan, Ali Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen törenle Tokat Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 2 gün önce yağlı güreş organizasyonuna giderken akaryakıt istasyonunda uğradığı iddia edilen darp olayıyla gündeme gelen başpehlivan Serhat Elvan, Tokat Belediye Spor Kulübü kadrosuna katıldı. Başpehlivan Elvan için Ali Yücel Spor Salonu'nda imza töreni düzenlendi. İmza törenine Tokat Belediye Spor Kulübü Başkanı Ahmet Akcan, başpehlivan Serhat Elvan ve güreşçiler katıldı.

Yapılan saldırıyı kınayan Başkan Akcan, "Başpehlivanımız Serhat Elvan, Samsun'da bir grup güreşçi tarafından saldırıya uğramıştır. Öncelikle bu olayı kınıyoruz. Güreş şiddet sporu değildir. Güreş rakibe kardeşliği, mertliğin, disiplinin ve ahlakın ön plana çıktığı bir spor dalıdır. Başpehlivanımız Serhat Elvan'ı Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatlarıyla güreş hayatına Tokat Belediye Spor Kulübü'nde devam edecektir" dedi.

Başpehlivan Serhat Elvan ise, "Yapılan saldırıyı gerçekten kınıyorum. Buradan bana destek veren Türkiye'deki siyasetçilere, güreşçilere, ustalarıma ve Tokat halkına teşekkür ediyorum. İnsanlar burada adil bir saldırı olmadığını gördü. Bunu bende hak etmemiştim. Sahalara daha güçlü bir şekilde döneceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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