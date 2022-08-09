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Başpehlivan Cengiz tekvandocuları teşvik etti

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Başpehlivan Cengiz tekvandocuları teşvik etti

Antalya'da Başpehlivan Hasan Cengiz, kızının da yer aldığı tekvando öğrencileri buluşmasında ilginç soruları yanıtlayarak spor yapmaya teşvik etti.

Antalya'da Başpehlivan Hasan Cengiz, kızının da yer aldığı tekvando öğrencileri buluşmasında ilginç soruları yanıtlayarak spor yapmaya teşvik etti.

Antalya'nın yağlı güreş iftiharlarından Başpehlivan Hasan Cengiz, tekvando öğrencileri ile buluşmasında ilginç soruları yanıtlayarak spor yapmanın önemini anlattı. Kızı Emine Afra ile yeğeni Hüseyin Cengiz'in eğitim aldığı Kepez Belediye Spor Kulübünün Turgut Özal Spor Salonundaki tekvando dersine katılan Başpehlivan Cengiz, Altınordu yağlı güreş yarışmalarının finalinde, son Kırkpınar Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek'i yenerek kazandığı başpehlivanlık kemerini sergiledi. Öğrencilerinin dikkatli dinlemelerini sağlamak amacındaki antrenörlerin isteği üzerine kemerini boynuna takan Cengiz'in etrafını saran minik tekvandocular, altın kemere dokunmak için birbiriyle yarıştı.

İlk kiminle güreştiğini sordular

Yaşları 6 ile 8 arasında değişen çocuklara kendisini ve yağlı güreşi tanıtan Cengiz, herkesin mutlaka kendi sevdiği sporu yapmasını tavsiye etti. Dayanıklılık sporu olan güreşin boy kısaltacağı düşüncesindeki velilerin çocuklarını yönlendirmediğini anlatan Cengiz, halbuki diğer branşlarda olduğu gibi güreş yapanların da daha uzun boylu olduğunu söyledi. Pehlivanların nasıl beslendiği, neden kispet giydiklerini, güreş sonrası vücutlarındaki yağı nasıl çıkardıkları gibi soruları yanıtlayan Cengiz, "En ilginç soru, ilk güreştiğim kişinin kim olduğuydu. Bu soruya cevap veremedim. Çocuklarımıza böyle bir spor imkanı sunan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hasan Cengiz Antalya Kepez Spor Haberler

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