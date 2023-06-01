Süperstar Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe antrenmanında! Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı

2019 ve 2020'de NBA'de MVP seçilen Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe Beko'nun antrenmanını ziyaret etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş'ı eleyerek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe Beko'nun antrenmanına sürpriz bir ziyaretçi geldi.

KARDEŞİNİ GÖRDÜ

2019 ve 2020 yıllarında NBA'de MVP seçilen ve 7 kez All Star olan Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe Beko'da forma giyen kardeşi Kostas Antetokounmpo'yu ve antrenmanı ziyaret etti.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe Beko, Giannis'in Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu ziyaret ettiği o anları, "Bakın burada kim var" mesajıyla paylaştı.