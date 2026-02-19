Haberler

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın başlayacak

Güncelleme:
Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final karşılaşmaları yarın başlayacak. Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom'un mücadele edeceği maçlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN ve Anadolu Efes, kupada adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı ve A Spor'dan canlı yayımlanacak Dörtlü Final'de ilk maçlar, yarın oynanacak.

Günün ilk müsabakasında Beşiktaş GAİN ile Anadolu Efes, saat 17.15'te karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak diğer müsabakada ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom kozlarını paylaşacak.

Bu maçları kazanan takımlar, finale yükselecek. Türkiye Kupası, 22 Şubat Pazar günü sahibini bulacak.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final maç programı şöyle:

Yarın:

17.15 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes

20.45 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom

22 Şubat Pazar:

20.00 Final

Kaynak: AA / Emre Doğan
