Basketbol yıldızı Janis Timma'nın, yaşamına son verdi

32 yaşındaki basketbol yıldızı Janis Timma, Moskova'da intihar ederek yaşamına son verdi.

Letonya'lı basketbol yıldızı Janis Timma'nın cansız bedeni, Moskova'da bir apartman kompleksinin merdiven boşluğunda bulundu. İlk belirlemelere göre 32 yaşındaki sporcunun ölüm nedeni intihar olarak açıklandı.

Zenit Saint Petersburg ve Orlando Magic gibi önemli takımlarda oynayan NBA yıldızı, Ukrayna'nın işgaline rağmen Putin'in Rusya'sında oynama kararı alması nedeniyle yoğun eleştiriler almıştı. Timma, bu eleştirilere "Bu benim kararım ve bunda yanlış bir şey görmüyorum. Ben basketbol oynuyorum ve kendi hayatımı yaşıyorum" diye yanıt vermişti.

Sporcunun ölümü, 2020'de evlenip bu yıl boşandığı eski eşi Anna Sedokova'nın doğum gününde gerçekleşti. Yerel medyaya göre, Timma'nın cesedi bulunduğunda yanında Sedokova'dan gelen bir mesaj içeren telefon vardı.

Ukraynalı oyuncu ve şarkıcı Sedokova, Instagram'da duygusal bir mesaj paylaşarak takipçilerinden küçük çocuğunu bu haberden uzak tutmalarını istedi: "Bir çocuğum var, o küçük ve bunların hiçbirini bilmesine gerek yok. Sadece çocuğumu bu bilgilerden korumak zorundayım."

1992 doğumlu Janis Timma, kariyerine Letonya'da başladı ve Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynadı. 2013 NBA Draft'ında Memphis Grizzlies tarafından seçilen başarılı basketbolcu, kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giydi.