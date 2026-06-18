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Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Seride durum 2-1 Fenerbahçe lehine.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü ayağında Beşiktaş GAİN, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.

Sarı-lacivertliler, serinin 3. maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71 yenerek durumu 2-1'e getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.

Beşiktaş GAİN ise yarınki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk umutlarını son maça taşımaya çalışacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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