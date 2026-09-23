Basketbol Süper Ligi'nde maçlar 13 salonda oynanacak

Basketbol Süper Ligi'nde maçlar 13 salonda oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray'ın maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu, 16 bin koltukla en fazla seyirci kapasitesine sahip tesis konumunda Ligin yeni ekiplerinden Pizzabulls Bordo Bandırma'nın müsabakalarını yapacağı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.
Bu sezon Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray MCT Technic'e ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.
Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Finalleri'nin yanı sıra yakın zamanda voleybolda da önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.
Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada
Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta bulunuyor.
Fenerbahçe Tarfin'in müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.
Anadolu Efes ve Beşiktaş, bu sezon BGM'de
Anadolu Efes ve Beşiktaş, bu sezon maçlarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynayacak.
Lacivert-beyazlı takım ile siyah-beyazlı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) maçlarına, BGM'deki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.
En az kapasitelisi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu
Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Pizzabulls Bordo Bandırma'nın maçlarını oynayacağı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.
Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu 2 bin 500, Esenler Erokspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise 2 bin 890 kişi kapasiteye sahip.
Salonlar ve kapasiteleri
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:
|Takımlar
|Salon
|Kapasite
|Bahçeşehir Koleji, Galatasaray MCT Technic
|Sinan Erdem
|16.000
|Fenerbahçe Tarfin
|Ülker Spor ve Etkinlik
|12.687
|Anadolu Efes, Beşiktaş
|Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
|10.000
|Türk Telekom
|Ankara
|9.984
|Trabzonspor
|Hayri Gür
|7.500
|Bursaspor Basketbol, TOFAŞ
|TOFAŞ
|5.750
|Biotekno Körfez Basket
|Şehit Polis Recep Topaloğlu
|5.000
|Karşıyaka
|Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
|4.800
|Çayırova Belediyesi
|Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi
|3.500
|Yukatel Denizli Basket
|Pamukkale Üniversitesi
|3.490
|Esenler Erokspor
|Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi
|2.890
|Aliağa Petkimspor
|ENKA
|2.500
|Pizzabulls Bordo Bandırma
|Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
|2.000