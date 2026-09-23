Basketbol Süper Ligi'nde maçlar 13 salonda oynanacak

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

Bu sezon Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray MCT Technic'e ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Finalleri'nin yanı sıra yakın zamanda voleybolda da önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Tarfin'in müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Anadolu Efes ve Beşiktaş, bu sezon BGM'de

Anadolu Efes ve Beşiktaş, bu sezon maçlarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım ile siyah-beyazlı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) maçlarına, BGM'deki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.

En az kapasitelisi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Pizzabulls Bordo Bandırma'nın maçlarını oynayacağı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu 2 bin 500, Esenler Erokspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise 2 bin 890 kişi kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar Salon Kapasite Bahçeşehir Koleji, Galatasaray MCT Technic Sinan Erdem 16.000 Fenerbahçe Tarfin Ülker Spor ve Etkinlik 12.687 Anadolu Efes, Beşiktaş Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 10.000 Türk Telekom Ankara 9.984 Trabzonspor Hayri Gür 7.500 Bursaspor Basketbol, TOFAŞ TOFAŞ 5.750 Biotekno Körfez Basket Şehit Polis Recep Topaloğlu 5.000 Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800 Çayırova Belediyesi Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi 3.500 Yukatel Denizli Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490 Esenler Erokspor Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi 2.890 Aliağa Petkimspor ENKA 2.500 Pizzabulls Bordo Bandırma Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 2.000

Kaynak: AA

Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.