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Basketbol Süper Ligi'nde maçlar 13 salonda oynanacak

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- Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray'ın maçlarını oynayacağı Sinan Erdem Spor Salonu, 16 bin koltukla en fazla seyirci kapasitesine sahip tesis konumunda Ligin yeni ekiplerinden Pizzabulls Bordo Bandırma'nın müsabakalarını yapacağı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

Bu sezon Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray MCT Technic'e ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Finalleri'nin yanı sıra yakın zamanda voleybolda da önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Tarfin'in müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Anadolu Efes ve Beşiktaş, bu sezon BGM'de

Anadolu Efes ve Beşiktaş, bu sezon maçlarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım ile siyah-beyazlı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) maçlarına, BGM'deki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.

En az kapasitelisi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Pizzabulls Bordo Bandırma'nın maçlarını oynayacağı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu 2 bin 500, Esenler Erokspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise 2 bin 890 kişi kapasiteye sahip.

Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

TakımlarSalonKapasite
Bahçeşehir Koleji, Galatasaray MCT TechnicSinan Erdem16.000
Fenerbahçe TarfinÜlker Spor ve Etkinlik12.687
Anadolu Efes, BeşiktaşTurkcell Basketbol Gelişim Merkezi10.000
Türk TelekomAnkara9.984
TrabzonsporHayri Gür7.500
Bursaspor Basketbol, TOFAŞTOFAŞ5.750
Biotekno Körfez BasketŞehit Polis Recep Topaloğlu5.000
KarşıyakaMustafa Kemal Atatürk Karşıyaka4.800
Çayırova BelediyesiÇayırova Belediyesi Spor Kompleksi3.500
Yukatel Denizli BasketPamukkale Üniversitesi3.490
Esenler EroksporBeşiktaş Akatlar Spor Kompleksi2.890
Aliağa PetkimsporENKA2.500
Pizzabulls Bordo BandırmaBandırma 17 Eylül Üniversitesi2.000
Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

Kaynak: AA
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