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Basketbol Süper Ligi'nde Esenler Erokspor, deplasmanda Trabzonspor'u 93-90 yendi

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Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Trabzonspor'u 93-90 yendi. İlk yarıyı 59-42, üçüncü periyodu 74-68 önde geçen Trabzonspor, son periyotta öne geçen ve üstünlüğünü sürdüren Esenler Erokspor'a yenildi.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Can Mavisu, Polat Parlak, Kerem Yılmaz

Trabzonspor : Keene 20, Yeboah 11, Tillman 12, Manek 23, Rıdvan Öncel, Canaan 6, Yiğit Arslan 7, Tolga Geçim 2, Caupain 6, Yiğit Hamza Mestoğlu 1, Terry 2

Esenler Erokspor: Vuurst, Davis 13, Yebo 20, Sow 6, Egehan Arna 2, McCollum 16, Webb 19, Moore 17, Melih Tunca, Muhsin Yaşar

1. Periyot: 36-25

Devre: 59-42

3. Periyot: 74-68

5 faulle oyundan çıkan: 35.11 Yebo ( Esenler Erokspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 93-90 yendi.

Karşılaşmaya Manek'in peş peşe dışarıdan bulduğu sayılarla başlayan Trabzonspor, ilk 5 dakikayı 23-9 önde geçti. Keene ve Tillman'ın oyuna daha çok katkı vermesiyle Karadeniz ekibi, periyodu 36-25 önde tamamladı.

Trabzonspor ikinci periyotta oyun üstünlüğünü korudu. Tillman ve Keene'nin isabetli atışlarıyla bordo-mavililer devreye 59-42 önde girdi.

Konuk ekibin daha istekli başladığı 3. periyotta McCollum etkili oyunuyla sayı farkını azaltan oyuncuların başında geldi. Çekişmeli geçen periyottan bordo-mavililer 74-68 üstün ayrıldı.

Esenler Erokspor, daha etkili başladığı 4. periyotta 32. dakikada Yebo ile farkı 3 sayıya kadar indirdi (74-71). Trabzonspor, Keene ve Tillman gibi isimlerle farkı açmaya çalışsa da konuk ekip takım savunması ve Moore'un etkili oyunuyla 35. dakikada öne geçmeyi başardı (84-85). Moore ve Davis'in bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Esenler Erokspor, maçtan 93-90 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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