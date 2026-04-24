Basketbol Süper Ligi: Manisa Basket: 78 Fenerbahçe: 82
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Basket, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 78-82 mağlup oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Basket, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 78-82 mağlup oldu.
Salon: Muradiye
Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç
Manisa Basket: Stevenson 15, Johnson 13, Pereira 12, Starks 12, Smith 9, Yiğit 7, Mintz 6, Martin 4, Buğra, Yağız, Batu, Altan
Başantrenör: Serhan Kavut
Fenerbahçe: Hall 18, Melli 14, Tarık Biberovic 13, Birch 11, Tucker 10, Colson 7, de Colo 4, Melih 3, Jantunen 2, Mert Emre, Onur Alp, Yiğit Hamza
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 21-26
Devre: 39-51
3. Periyot: 60-67 - MANİSA