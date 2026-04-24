Basketbol Süper Ligi: Manisa Basket: 78 Fenerbahçe: 82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Manisa Basket, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 78-82 mağlup oldu.

Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Halil Erkoç

Manisa Basket: Stevenson 15, Johnson 13, Pereira 12, Starks 12, Smith 9, Yiğit 7, Mintz 6, Martin 4, Buğra, Yağız, Batu, Altan

Başantrenör: Serhan Kavut

Fenerbahçe: Hall 18, Melli 14, Tarık Biberovic 13, Birch 11, Tucker 10, Colson 7, de Colo 4, Melih 3, Jantunen 2, Mert Emre, Onur Alp, Yiğit Hamza

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 21-26

Devre: 39-51

3. Periyot: 60-67 - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Haberler.com
500

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Annesinin ifadesi ortaya çıktı! Hakkındaki iddialara böyle yanıt verdi
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan saldırı! Terör örgütü katliam yaptı, çok sayıda ölü var