Basketbol Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu fikstür çekiminin ardından kulüp temsilcileri açıklamalarda bulundu.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki fikstür çekimin sonrasında Süper Lig'de mücadele takım temsilcileri, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Beşiktaş GAİN İdari Menajeri Murat Mürtezaoğlu, 2 yıldır artan grafiklerini olduğunu vurgulayarak "Bu sezon da üzerine ekleyerek devam etmek istiyoruz. Bu sezon format değişti. Normalde de final serisinin 3 maç üzerinden olması gerekiyordu. Sporcuların konsantrasyonu dağılıyor. Bence olumlu bir karar. Beşiktaş taraftarı basketbolu çok seviyor. Basketbolu bilerek izliyor. Her zaman yanımızdalar ve böyle devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ligin yeni ekibi Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy da Süper Lig'e yükseldikleri için çok heyecanlı ve gururlu olduklarının altını çizdi.

Atasoy, basketbolla çok ilgili olmamasına karşın geçen sene maçları çok yakından takip ettiğini dile getirerek, "Bodrum'da son maçta şampiyonluğu coşkuyla kutladık. Trabzonspor'un bu noktada olması gerekiyordu. Lige renk katacağımızı düşünüyorum. Ligdeki seyir zevkini artıracak bir takım olacağımıza eminim. Deneyimli bir hocayla yola devam ediyoruz. Başta Avrupa olmak üzere büyük hedeflerimiz var. Umarım seyir zevki yüksek, sadece basketbolun konuşulacağı bir sezon olur." açıklamasında bulundu.

Cenk Renda: "Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağımıza inanıyorum"

Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, kulüplere sakatlıksız bir sezon dileyerek sözlerine başladı.

Geçen sezonun 3 kupalı şampiyonu olarak yeni sezona başlayacaklarını kaydeden Renda, şöyle konuştu:

"Yeni sezona da aynı hedeflerle başlıyoruz. TOFAŞ deplasmanıyla lige başlayacağız ama öncesinde 24 Eylül'de Beşiktaş GAİN'le Cumhurbaşkanlığı Kupası maçımız var. Bizi zor bir maç bekliyor. Ama bizim hedefimiz her kupada şampiyonluk. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacağımıza inanıyorum. Lige de TOFAŞ galibiyetiyle başlamayı hedefliyoruz. Sonrasında hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak istiyoruz.

Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ise yeni sezona yeni bir kadroyla başlayacaklarını vurguladı.

Takıma güvendiklerini söyleyen Yalçınkaya, "Geçen sezon final oynadığımız Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şampiyonluk hedefliyoruz, ligde de final oynamak istiyoruz. Bunun için de kulübümüzün desteği yeterli. Sakatlıksız bir sezon diliyorum." diye konuştu.

İsmail Şenol: "50. sezonumuza yakışır bir kadro kurmak istiyoruz"

Anadolu Efes Sportif Direktörü İsmail Şenol, lacivertli-beyazlı kulübün 50. sezonunu yaşadığının belirterek sözlerine başladı.

Başkan Tuncay Özilhan'ın 50 sezon önce koyduğu vizyonla Anadolu Efes'in Avrupa'nın zirvesine çıktığının altını çizen Şenol, "50. sezonumuza yakışır bir kadro kurmak istiyoruz. Bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk kez 20 takım olacak ve 10 çift maç haftası olacak. Bu sebeple fikstür sıkışık ve zorlu seyahat programı olacak. Antrenman fırsatımız da az. Biz de bu doğrultuda bir kadro kurmak istiyoruz. Hedeflerimiz yüksek ve bu sebeple heyecanlıyız." açıklamasını yaptı.

Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, iddialı bir takım kurduklarını, Avrupa'da da sonuna kadar ilerlemek istediklerini belirtti.

Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor'un genel menajer Aycan Şarlı bütün takımlara başarılar dilerken, TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören de hem lige hem de Şampiyonlar Ligi'ne yepyeni bir kadro ve teknik ekiple hazırlandıklarını kaydetti.

Manisa Basket Genel Menajeri Özgür Önver, takım alarak geçen seneki başarıları sürdürmeyi hedeflediklerinin altını çizerken, Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin de son 5 yılın en kaliteli liginin yaşanacağını söyledi.

Doğukan Sönmez: "30 odalı, 3 salonlu altyapı yatırımı yapıyoruz"

Geçen sene ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını belirten Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala, taraftarları yeni sezonda kombine bilet almayı ve takımı desteklemeye davet etti.

Mersinspor Asbaşkanı Doğukan Sönmez ise geçen sene Süper Lig'de mücadele etmeye başlamalarına rağmen bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstereceklerini vurguladı.

Sönmez, iyi bir kadro kurduklarını ve altyapı için de yatırım yapacaklarını dile getirerek "Yeni yetenekler yetiştiriyoruz. MSK Basketbol Akademi için 30 odalı, 3 salonlu altyapı yatırımı yapıyoruz. Türkiye'nin güneyinde basketbolcu yetiştiren bir parlayan yıldızı olacak. Tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, sözlerine A Milli Basketbol Takımı'na Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileyerek başladı. Yeni bir takım kurduklarını söyleyen Külçebaş, "En büyük avantajımız yeni oyuncuların Türkiye'de daha önce oynamış olması. Takımımız kampa devam ediyor. Milli takımlardaki yabancıların katılmasıyla tam kadro olarak lige hazır olacağız. Avrupa ve ligde hedeflerimiz aynı. Rekabetçi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Erdem Can, öğrencilerini çok iyi şekilde hazırlıyor. TB2L'de de genç oyuncular için bir takım kurduk. Onları da A takıma entegre etmek istiyoruz." dedi.

Yukatel Merkezefendi Basket Genel Menajeri Evren Yenice, sakatlıksız bir sezon olmasını diledi.