Haberler

Basketbolda haftanın programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, bugün ve yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın programı belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın maçları bugün oynanacak tek maçla, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası ise yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

Yarın:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Safiport Erokspor-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

18 Ocak Pazar:

13.00 Mersinspor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)

15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)

18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Opet-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M.Sait Zarifoğlu)

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)

18 Ocak Pazar:

14.00 Emlak Konut-Botaş (Başakşehir Spor Kompleksi)

17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı

Uçak kalktı! Dünyaca ünlü süperstarı Türkiye'ye getirecekler
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
İmzayı attı! Manchester City'den Çaykur Rizespor'a uzanan kariyer

Manchester City'de geleceğin starı deniyordu! Artık Süper Lig'de
Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

İhbara giden ekipler kan donduran manzarayla karşılaştı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu

Trump'ın en büyük hayalini gerçekleştiren isme bir bakın