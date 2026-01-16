Basketbolda haftanın programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, bugün ve yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Haftanın programı belli oldu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın maçları bugün oynanacak tek maçla, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası ise yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
Yarın:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Safiport Erokspor-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
18 Ocak Pazar:
13.00 Mersinspor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)
15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)
18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Opet-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M.Sait Zarifoğlu)
16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)
18 Ocak Pazar:
14.00 Emlak Konut-Botaş (Başakşehir Spor Kompleksi)
17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Servet Tazegül)