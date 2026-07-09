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Merkezefendi ve Manisa Basket'in Avrupa yolu zorlu

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Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekiminde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Almanya'nın Rasta Vechta takımıyla; Glint Manisa Basket ise Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels BC ile eşleşti. İki Türk takımı gruplara kalabilmek için 4 tur geçmek zorunda.

AVRUPA'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona ön eleme etabından başlayacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve Glint Manisa Basket, gruplara kalabilmek için 4 tur geçmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi İsviçre'de yapılırken, Manisa Basket ilk turda Yunanistan'ın Rodos Adası temsilcisi Kolossos H Hotels BC ile, Merkezefendi ise Almanya ekibi Rasta Vechta ile eşleşti.

Eleme turu 14-20 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynanacak. Manisa Basket, Kolossos H Hotels BC'yi elemesi halinde çeyrek finalde Promitheas-BC Vienna eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Merkezefendi ise Rasta Vechta'yı geçmesi durumunda Benfica-Lions Cenevre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İki temsilcimiz bu turu da geçmeleri halinde yarı finalde birbirlerine rakip olacak. Eleme turunu zirvede tamamlayan takım Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselecek, elenen ekipler ise yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek. Normal sezon 6 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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