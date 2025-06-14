Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Dijital Rekorlar Kırıldı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) 9. sezon geride kalırken, dijital alanda yeni rekorlara imza atıldı. Finalde Galatasaray'ı mağlup eden Unicaja, organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazanırken, BCL de dijital platformlarda büyümesini hız kesmeden sürdürdü.

BCL'de sezon boyunca toplam 108 milyon video izlenmesi kaydedildi. Sezonun finali olan ve bu sene Atina'da düzenlenen Dörtlü Final, 25 milyon izlenme elde etti. Geçen sezon Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'e kıyasla izlenmelerde yüzde 127'lik artış yaşandı.

Atina'daki Dörtlü Final sırasında 1.3 milyon etkileşim elde edildi. Bu rakam da bir önceki sezona göre yüzde 83 oranında artış gösterdi. Genel olarak bakıldığında, sezon boyunca BCL'in sosyal medya kanallarında toplam 4.8 milyon etkileşim gerçekleşti. Instagram, Facebook, X, TikTok ve YouTube platformlarında toplam 2.6 milyon takipçiye ulaşıldı.

Organizasyonun resmi internet sitesi championsleague.basketball, sezon boyunca 4 milyon sayfa görüntülemesi aldı. En fazla trafik yüzde 10.1 ile Yunanistan'dan gelirken, İspanya yüzde 9.6 ve Amerika Birleşik Devletleri yüzde 8.6 ile sıralamayı takip etti. - İSTANBUL